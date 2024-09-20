Van'da Sel Taşkını İle İlgili Ciddi İhmal İddiası - Son Dakika
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Van'da Sel Taşkını İle İlgili Ciddi İhmal İddiası

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Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Kurubaş Deresi'nde gerçekleştirilmeyen ıslah çalışmaları nedeniyle son 6 ayda ikinci kez yaşanan sel olayları için Devlet Su İşleri'ni eleştirdi. Zeydan, DSİ'nin duyarsızlığının kabul edilemeyeceğini ifade ederek, gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

20.09.2024 10:12  Güncelleme: 10:19
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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da meydana gelen sel ve taşkınlara ilişkin açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "Kurubaş Deresi, DSİ'nin sorumluluğundadır. Standartlara uygun bir dere ıslahı yapılmamış, bu sebepten kaynaklı son 6 ayda ikinci kez sel taşkını yaşanmıştır. DSİ'nin bu ihmali, bu duyarsızlığı kabul edilemez. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan ve beraberindeki heyet, su taşkınının meydana geldiği İpekyolu ilçesine bağlı merkez Buzhane Mahallesine giderek bilgi aldı, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Alanda incelemelerde bulunan Zeydan, şunları söyledi:

"Kurubaş Deresi, DSİ'nin sorumluluğundadır. Standartlara uygun bir dere ıslahı yapılmamış, bu sebepten kaynaklı son 6 ayda ikinci kez sel taşkını yaşanmıştır. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre 5- 6 yıl önce küçük bir çocuğun bu dereye düştüğünü ve cansız bedeninin 2-3 kilometre ötede bulunduğunu öğrendik. Buna rağmen olay sonrasında da hiçbir ıslah çalışması yürütülmemiştir. Van'ın en büyük merkez ilçesinde DSİ'nin bu ihmali, bu duyarsızlığı kabul edilemez. DSİ'ye buradan çağrıda bulunuyoruz; lütfen bu Kurubaş Deresi'ni standartlara uygun hale getirin. Bizler vatandaşlarımızın artık bu şekilde mağdur olmalarını kabul etmiyoruz. Eğer sizler yapmıyorsanız, bu sorumluluğu ve yetkiyi Büyükşehir Belediyesi'ne verin, vatandaşlarımızı içine düştüğü bu durumdan kurtaralım ve gerekli işlemleri yapalım."

Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Zeydan, "Van Büyükşehir ve İpekyolu Belediyesi olarak sonraki süreçlerde halkımızın uğradığı maddi ve manevi sıkıntılar noktasında da üzerimize düşeni yapacağımızı, halkımızın yanında olacağımızı ve yaralarımızı birlikte saracağımızı belirtmek istiyoruz. Halkımıza ve kentimize tekrardan geçmiş olsun" dedi.

İpekyolu Belediyesi DSİ'yi uyarmış

Öte yandan, İpekyolu Belediyesi'nin Kurubaş Deresi yatağında sık sık meydana gelen taşkın durumu ile ilgili aylar önce Devlet Su İşleri'ne (DSİ) yazı yazarak gerekli çalışmaların yapılmasını talep ettiği öğrenildi. DSİ'ye yazılan yazıda, dere yatağı üzerinde bulunan iki adet köprü geçişinin taşıma kapasitesi ve derinlik açısından yetersiz kaldığı belirtilerek, yağışlar sonucu şehrin büyük bir bölümüne ait atık ve yüzeysel suları taşıyan bu menfez ve köprü geçişlerinin tıkandığı vurgulandı. Yazıda ayrıca, çevrede bulunan yerleşim alanlarına su baskınlarını engellemek için yatak düzenlemesi ve bu köprülerin taşıma kapasitelerinin arttırılması konusunda uyarı yapıldığı görüldü.

Van\'da Sel Taşkını İle İlgili Ciddi İhmal İddiası
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Sel Taşkını İle İlgili Ciddi İhmal İddiası - Son Dakika

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