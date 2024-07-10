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Van'da şimşek şöleni

VAN - Van'ın hafta başından buyana belli aralıklarla etkili olan sağanak yağışların ardından, dün gece gökyüzünde çakan şimşekler görsel bir şölen sundu.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, şehir merkezi ve ilçelerinde geniş bir alana yayıldı. Meteorolojinin yağış uyarılarının ardından başlayan yağmur, zaman zaman şiddetini arttırarak kent genelinde hissedildi. Yağış etkisini kaybettikten sonra gece boyunca etkili olan şimşekler, Van Gölü sahil kesiminde güzel görüntüler oluşturdu.