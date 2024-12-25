Van\'da Sobada Karbonmonoksit Zehirlenmelerine Dikkat

Yerel

(VAN) - Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış mevsiminde yaşanan soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlara "Soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, baca ve havalandırma kontrolüdür. Bacaların açık ve düzgün çalışır durumda olduğundan emin olmamız gerekiyor" uyarısı yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kış aylarında artan soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı yurttaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soba kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerinde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, baca ve havalandırma kontrolüdür. Bacaların açık ve düzgün çalışır durumda olduğundan emin olmamız gerekiyor. Havalandırma menfezlerinin açık ve işlevli hale getirilmesi gerekiyor. Özellikle rüzgarlı havalarda bacalar açık olsa bile sobanın doğru şekilde çalıştığından emin olmamız gerekiyor. Baca boruları, baca kanalını tıkayacak veya boru ağzını kapatacak şekilde yerleştirilmemelidir. Bunun yanında periyodik olarak bacaların temizlenmesi de çok önemli bir faktördür. Sobada lastik, plastik, boya, araba lastiği, tıbbi atıklar ve çöpler gibi zararlı maddeler kesinlikle yakılmamalıdır. Uygun ve kaliteli yakıt kullanımı tercih edilmelidir. Eğer mümkünse, karbonmonoksit dedektörleri kullanılarak riskler azaltılabilir. Bu önlemler hem yangın riskini hem de zehirlenme riskini minimuma indirecektir."

"Hayatınızı tehlikeye atmayın"

Karbonmonoksit gazının renksiz, kokusuz ve sinsi bir tehlike olduğuna dikkat çekilen açıklamada, baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi zehirlenme belirtilerinde vakit kaybetmeden 112 Acil Servis'in aranması gerektiği belirtildi.