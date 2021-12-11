Üye Girişi
Van'da "Söz Gençlikte" söyleşisi - Son Dakika

Van'da "Söz Gençlikte" söyleşisi

11.12.2021 10:13
Van'da "Söz Gençlikte" söyleşisi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten İpekyolu Gençlik Merkezinin düzenlediği "Söz Gençlikte" söyleşisi devam ediyor.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten İpekyolu Gençlik Merkezinin düzenlediği "Söz Gençlikte" söyleşisi devam ediyor.

Bu hafta düzenlenen söyleşiye katılan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Merey, gençlere rol model olma anlamında hayatını ve tecrübelerini aktardı. İnsan hakları alanında kitapları, çeşitli bilimsel dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası bilgi şöleni ve kongrelerde yayınları bulunan Prof. Dr. Merey; insan hakları, gençlerin hak ve adalet arayışında etkin bir role sahip olmaları ve sosyal katılım hakları konusunda bilgiler verdi.

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Zihni Merey, "öncelikle üç şeyden ne olur uzak duralım. Tembellik, kötü arkadaş ve olumsuz örneklikten uzak duralım. Kendi iradenizin efendisi olun. İrade sahibi pes etmez, ısrarcı olur ve işi neticeye ulaştırır. Dinamik bir ruha sahip olun. Hayata dair heyecanınızı asla kaybetmeyin. 'İki günü eşit olan ziyandadır' anlayışına sahip bir medeniyetin insanlarıyız. O zaman sürekli hareket halinde olmamız gerekir. Bir amacınız, bir hedefiniz, insanlığa dair bir derdiniz olsun. Etkili bir zaman yönetimine sahip olun. Öz disiplin sahibi olun ve planlı yaşamaya çalışın. Olumlu bir bakış açınız olsun. Kendinize sağlıklı ve güvenli bir çevre oluşturun" dedi.

Programın sonunda İpekyolu Gençlik Merkezi Ahşap İşlemecilik Atölyesi öğrencileri tarafından hazırlanan bir tablo, İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek tarafından Prof. Dr. Merey'e hediye edildi. - VAN

Van'da Söz Gençlikte söyleşisi
Van'da Söz Gençlikte söyleşisi
Van'da Söz Gençlikte söyleşisi
Van'da Söz Gençlikte söyleşisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İpekyolu, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da 'Söz Gençlikte' söyleşisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polisler ona 10:06 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi 09:59 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu 08:52 Bir gün önce yeni yaşını kutlamıştı! Türkmenistanlı öğrenci evinde ölü bulundu Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar 08:48 Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok 22:09 Teknik Direktör Brendan Rogers'ın Konferans Ligi'nden haberi yok Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya 18:36 Bahçeli'den, Bakan Soylu'ya "Çakal" diyen CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Soysuzluk ve terör sevici Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım

Son Dakika Haberleri
10:08 Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme
10:05 Polisler ona "bukalemun" diyor! Hırsızlık için girmediği kılık yok!
09:59 Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar
09:58 Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi
09:54 Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu
09:46 Selin Ciğerci'nin 13 milyon TL'ye aldığı arabası Türkiye'de sadece onda var!
09:44 Genç oyuncu dert yandı: Soyadımdan çok çektim!
09:38 Gonca Vuslateri "taciz" edildiğini söylemişti! Kurye de, ondan şikayetçi oldu
09:31 Sigorta parası için eşini kayalıklardan atmıştı! Eşinin yerine imza atmış!
09:04 Afganistan'da açlık krizi kardeşleri ayırdı! Afgan anne ikizlerinden birini sattı!
Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme Kasasında tuvalet kağıdı saklıyor! Ünlü ekonomistten zamlara gönderme         
10:08
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu Kerem Bürsin, HeForShe Hareketi'nin Türkiye sözcüsü oldu         
09:55
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı İzmir'de 7 lise öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmen görevden alındı         
18:42
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto: Hakkımı helal etmiyorum         
17:13
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2021 10:20:30. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da "Söz Gençlikte" söyleşisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement