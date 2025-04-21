Van'da Suçlularla Mücadele: 643 Gözaltı - Son Dakika
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Van'da Suçlularla Mücadele: 643 Gözaltı

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Van'da suçlularla mücadele kapsamında 643 kişi yakalandı, 58 kişi tutuklandı ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

21.04.2025 18:53
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(VAN)- Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde geçen haftaki suçlularla mücadele çalışmalarında aranan 643 kişinin yakalandığını, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 kişinin adli makamlarca tutuklandığını açıkladı.

Van Emniyet Müdürlüğü, 13-20 Nisan arasında il genelinde suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğünün çalışmalarında aranan 643 kişinin yakalandığı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 kişinin adli makamlarca tutuklandığı, 2 ruhsatsız silah, 3 kurusıkı silah, 1 tüfek, 3 bıçak ve 57 fişeğin ele geçirildiği bildirildi.

41,5 kilo metamfetamin, 6 kilo skunk ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmalarında 105 bin 600 sigara makaronu, 69 bin 120 tabanca kapsülü, 28 bin adet zayıflama ve cinsel içerikli ilaç,  4 bin 754 paket sigara, bin 912 litre akaryakıt, 321 kilogram açık tütün, 138 cep telefonu, 21 elektronik sigara, 20 elektronik sigara likiti, 9 paketlenmiş tütün, 2 elektronik sigara dolum makinesi ele geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda 41 kilo 640 gram metamfetamin, 6 kilo skunk maddesi ele geçirilmiştir. 9 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek suçundan yasal işlem yapılmıştır.

Nitelikli Dolandırıcılık suçu kapsamında 1 adet sahte pasaport, 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 19 olay kapsamında 34 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.

2 bin 220 adet silah parçası, (sürgü-şarjör-iğne gövde) bin 435 adet kurusıkı tabanca fişeği, 168 adet tabanca fişeği, 31 adet av tüfeği, 21 adet kurusıkı tabanca, 11 adet tabanca ele geçirilmiştir.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 25 şahıs, FETÖ-PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2 sahış olmak üzere toplam 27 kişi hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır."

Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan 1 kişi tutuklandı

Açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 10 organizatör hakkında adli işlem yapıldığı, 1 araca el konulduğu ve 1 organizatörün tutuklandığı aktarıldı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Van'da Suçlularla Mücadele: 643 Gözaltı - Son Dakika

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