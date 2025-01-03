Van'da Ucuz Et Sırası

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Haber: İshak Kara

(VAN) - Van'da Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et almak için sıra bekleyen vatandaşlar kuyruk oluşturdu. Soğuk havaya rağmen sırada bekleten vatandaş, "Saat 6'dan beri sıradayız. Bize sıra gelir mi onu da bilmiyoruz bazen geliyor bazen gelmiyor" derken, bir başka vatandaş ise, "Biz emekliyiz, asgari ücretin değil emekli derdine düşmüşüz, biz emeklilerin bir tek tabut ve mezarı eksik" ifadesini kullandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinin Alipaşa caddesinde bulunan Et ve Süt Kurumu önünde vatandaşlar ucuz et alabilmek için sabah 5'te sıraya girmeye başlıyor. Saat 9'da açılan mağazanın önünde soğuk havaya rağmen bekleyen vatandaşlar, artan hayat pahalılığından dolayı marketten et almalarının mümkün olmadığını belirtti.

Bir vatandaş, "Saat 6'dan beri sıradayız. Bize sıra gelir mi onu da bilmiyoruz bazen geliyor bazen gelmiyor. Bakarsın biter, bize gidin de diyebilirler" dedi. Emekli bir vatandaş ise, "Biz emekliyiz, asgari ücretin değil emekli derdine düşmüşüz, biz emeklilerin bir tek tabut ve mezarı eksik" diye konuştu.

Bir başka vatandaş, "Saat 7'den beri sıradayız, bazı arkadaşlarımız sabah namazından beri buradalar. Bugün kıyma mı et mi verecekler onu da bilmiyoruz. Hiçbir şeyim yok, bu ülkede ekonomi asla düzelmez daha kötü gider" ifadelerini kullandı.

"Geçinemiyoruz nasıl geçinelim?"

Bir vatandaş ise, "İki saattir buradayız. Namaz kılıp geldim. Ona rağmen önümde 20 kişi var. Bazıları 5 buçuktan beri buradadır. Bu durumdan memnun değilim, 8'de açmaları gereken Et ve Süt Kurumu 9'da açılıyor. Geçinemiyoruz nasıl geçinelim, her şey çok pahalı. Namaz kılıp sıraya girdik bekliyoruz" dedi.