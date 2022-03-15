Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu

15.03.2022 18:22

Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu Van'da öğle saatlerinden sonra etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu

VAN - Van'da öğle saatlerinden sonra etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının azaldığı Van'da öğle saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Etkisini artıran kar yağışı, yüksek kesimleri ve kent merkezini tamamen beyaza bürüdü. Kar yağışı ve tipi nedeniyle geceden bu yana 118 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı kentte, Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın aralıklı ve yer yer kar yağışlı geçmesi beklendiği, Van merkez ve çevresinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olmasının tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi konusunda uyardı.

Mart ayında hava sıcaklığının aniden düştüğünü ifade eden vatandaşlar ise geçtiğimiz yıllara oranla karın bu yıl daha fazla yağdığını belirterek, çiftçilerin bereketli bir yıl geçirmesini beklediklerini söyledi.

Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu
Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu
Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu

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Meteoroloji, Van, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika


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