Van Gölü'nde Su Seviyesi Düşüyor

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Van Gölü çekilmeye devam ediyor

BİTLİS - Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, son yıllarda önemli etkili olan kuraklık nedeniyle çekilmeye devam ediyor.

Yapılan ölçümlere göre Van Gölü'nün su seviyesi, son birkaç yılda önemli ölçüde düştü. Gölün özellikle kıyı kesimlerinde büyük çekilmeler gözlemlenirken, bölgedeki yağış miktarlarının azalması ve artan buharlaşma oranları da en büyük etki olarak yerini koruyor. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların yüksek olması, bu süreci daha da hızlandırıyor. Su seviyesinin düşmesi sadece gölün çevresindeki yaşamı değil, aynı zamanda göl ekosistemini de büyük bir tehlike altına sokuyor. Gölün endemik türlerinden biri olan inci kefali ve kuş türleri de bu değişimden olumsuz etkileniyor.

Tatvan'da ikamet eden Enes Maral, son yıllarda Van Gölü'nde ciddi şekilde su çekildiğini ifade etti. Maral, "Geçen seneden itibaren 12-13 metreye kadar su çekildi. Bununla beraber kötü kokular yayıldı. Van Gölü göz bebeğimiz, temiz kalması ve bir çözüm üretilmesi lazım. Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Van Gölü'nün suyu gittikçe çekiliyor. Üzülüyoruz, umarız bir an önce çözüm bulunur" dedi.