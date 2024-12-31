Van İdare Mahkemesi\'nden Sözleşmeli Personel Kararı

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Van'da İdare Mahkemesi, İpekyolu Belediye Başkanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmeyeceği yönündeki kararının hukuka aykırı olduğunu ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmeyeceğine dair tebliğler yapıldığını belirten Avukat Cihat Demir, özellikle aday memur statüsüne geçmeye hak kazanacak sözleşmeli personel için bu durumun, iş güvencelerinin sona ermesi anlamını taşıdığını söyledi. Kararın çalışanlar açısından telafisi güç zararlar doğuracağı gerekçesiyle işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde davalar açtıklarını vurgulayan Demir, "Bugün idare mahkemesi, İpekyolu belediye başkanlığı bünyesinde sözleşmeli personel olarak görev yapan müvekkil açısından belirttiğimiz hususlar üzerinden söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ve telafisi mümkün olmayan zararlar doğuracağını belirterek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu karar, benzer durumda olan tüm sözleşmeli personel için son derece önemli bir kazanımdır. Mahkeme özellikle idareye tanınan takdir hakkının kötüye kullanıldığını ve kararın kamu yararından uzak bir şekilde alındığının üzerinde durmuştur. İdarenin elbette takdir hakkı bulunmaktadır; ancak bu hakkın hukuka uygun, kamu yararını gözeten ve keyfilikten uzak bir biçimde kullanılması gerekir. Bu karar, sözleşmeli personellerin haklarının korunması adına önemli bir kazanımdır" dedi. - VAN