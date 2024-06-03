Van'ın Başkale ilçesinde 4 mahallede yeniden muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Van'ın Başkale ilçesinde 4 mahallede yeniden muhtarlık seçimi yapıldı

Van\'ın Başkale ilçesinde 4 mahallede yeniden muhtarlık seçimi yapıldı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Dereiçi, Oğulveren, Kaşkol ve Öncüler mahallelerinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde çıkan sonuca yapılan itirazlar sonrası yeniden muhtarlık seçimi yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda Burhan Güngör, Salih Bozkır, Şemsettin Kaya ve İlhan Zeybel muhtarlık seçimini kazandı.

03.06.2024 10:32
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Van'ın Başkale ilçesine bağlı Dereiçi, Oğulveren, Kaşkol ve Öncüler mahallelerinde yeniden muhtarlık seçimi yapıldı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde çıkan sonuca yapılan itirazlar sonrası ilçe seçim kurulu tarafından Başkale ilçesindeki 4 mahallede muhtarlık seçiminin yenilenmesine karar verilmişti. Vatandaşlar, yaklaşık 2 ay aranın ardından dün yeniden sandık başına gittiler. Yapılan seçimlerin ardından Öncüler Mahallesi'nde Burhan Güngör 137 oy, Oğulveren Mahallesi'nde Salih Bozkır 187 oy, Dereiçi Mahallesi'nde Şemsettin Kaya 30 oy ve Kaşkol Mahallesi'nde ise İlhan Zeybel 48 oy alarak muhtarlık seçimini kazandı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'ın Başkale ilçesinde 4 mahallede yeniden muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

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