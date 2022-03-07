Van polisinden kadın sürücülere sürpriz - Son Dakika
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Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

07.03.2022 15:51

Van polisinden kadın sürücülere sürprizVAN Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

VAN Van İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kadın sürücü ve yolcuları durdurup karanfil vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Van Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Semaverli Kavşağı civarında trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan kadın sürücüler ve yolculara trafik polisleri tarafından karanfil hediye edildi. Trafik polisleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sürücülerin yanı sıra hem kendi meslektaşı olan kadın trafik polislere hem kadın basın mensuplara hem yolculara hem de yoldan geçen kadınlara karanfil ve hediyeler vererek günlerini kutladı.

Kadın sürücü ve yolcular ise uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerini unutmayan polis ekiplerine teşekkür etti.

Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
Van polisinden kadın sürücülere sürpriz
Van polisinden kadın sürücülere sürpriz

YORUMLAR
500
Son dakika... Vali Bilmez: 'Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz' Son dakika... Vali Bilmez: 'Hiçbir neden savaşları meşru kılamaz' VAN POLİSİ KADIN SÜRÜCÜLERİ KARANFİL İÇİN DURDURDU VAN POLİSİ KADIN SÜRÜCÜLERİ KARANFİL İÇİN DURDURDU

Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Van, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van polisinden kadın sürücülere sürpriz - Son Dakika


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