Vanlı Dağcılar Erek Dağı'na Tırmandı - Son Dakika
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Vanlı Dağcılar Erek Dağı'na Tırmandı

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Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Erek Dağı'ndaki buzul mağaralarına zorlu bir tırmanış yaptı.

12.02.2025 14:08
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Vanlı dağcılar Erek Dağı'ndaki buzul mağaralarına tırmandı

VAN - Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 15 dağcı, Erek Dağı'ndaki buzul mağaralarının bulunduğu alana yaklaşık 3 saat süren zorlu tırmanış gerçekleştirdi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 15 dağcı, başkan Ömer Demez öncülüğünde karla kaplı 3 bin 204 rakımlı dağa tırmanarak, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şelale ve buz sarkıtlarının bulunduğu mağaraya ulaştı.

Burada, sarkıt ve dikitlerin oluştuğu mağarayı ve buz tutan şelaleyi inceleyip fotoğraf çeken dağcılar, ardından inişe geçti.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Vadi Doğa Sporları Arama Kurtarma Spor kulübü ekibi olarak her yıl Şubat ayında tırmanışımızı gerçekleştiriyoruz. Erek Dağı'ndaki buzul şelalesi kış mevsiminde tamamen buzul hali almaktadır. Buzulların altında ise mağaranın içi güzel buzul sarkıtlarıyla güzel bir şölen oluşturmaktadır. 15 kişilik bir ekip olarak başarılı bir tırmanış gerçekleştirdik. Ekibimizin hem kondisyon hem yüksek irtifa arama kurtarma konusunda bir nevi antrenman şeklinde yapılan tırmanış aynı zamanda kök rotaları çığın oluşabilecek alanların öğrenilmesi ve bilgi sahibi olması konusunda ekip bilgilendirilmektedir. 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından buzla kaplı buz sarkıtlarına ulaştık. Kar örtüsü sert olduğu için yavaş hareket ettik. Sorunsuz bir şekilde tırmanışımızı gerçekleştirdik" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vanlı Dağcılar Erek Dağı'na Tırmandı - Son Dakika

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