Vaşak köye indi

Vaşak köye inip yiyecek aradı
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde köye inip yiyecek arayan vaşak, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kemaliye ilçesine bağlı Başpınar köyünde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi. Aç kaldığı için köye indiği düşünülen vaşak, bir süre köy içeresinde gezindikten sonra gözden kayboldu. Vaşağın yiyecek aradığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
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