Vatan için can veren kahramanlar unutulmadı - Son Dakika
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Yerel

Vatan için can veren kahramanlar unutulmadı

Vatan için can veren kahramanlar unutulmadı
05.06.2025 11:44  Güncelleme: 11:46
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Körfez'de Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı.

Körfez'de Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı. Anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Körfez Belediyesi tarafından Kurban Bayramı arefesinde, Körfez Asri Mezarlığı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Aziz şehitler, dualar ve karanfillerle yad edildi. Programa; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Cumhuriyet Başsavcısı İsa Büyük, Garnizon Komutanı Ali Uysal, ilçe emniyet müdürü İlker Yandı, ilçe jandarma komutanı Üsteğmen Hüseyin Eraslan, ilçe milli eğitim müdürü Sergülen Kurt, ilçe sağlık müdürü Dr. Oğuz Kösa, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın ve müftülük vaizleri tarafından şehitler için dualar okundu. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. Her bayramda, her fırsatta onların hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimize ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Körfez, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vatan için can veren kahramanlar unutulmadı - Son Dakika

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