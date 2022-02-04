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Vatandaşa kandil ikramı - Son Dakika

Vatandaşa kandil ikramı

04.02.2022 11:35
Vatandaşa kandil ikramı

Nilüfer Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde camiler başta olmak üzere birçok noktada kandil simidi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı.

Nilüfer Belediyesi, üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde camiler başta olmak üzere birçok noktada kandil simidi dağıtarak vatandaşların kandilini kutladı. İslam dünyasında manevi bir iklimin hüküm sürdüğü ve Ramazan Bayramı ile sona eren üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle her yıl camilerde vatandaşa ikramda bulunarak Kandil simidi dağıtan Nilüfer Belediyesi, bu yıl da geleneği bozmadı. Dua ve ibadetle geçirilen Kandil gecesi, Nilüfer Belediyesi ekipleri ilçedeki camilerin önünde vatandaşlara Kandil simidi ikram etti. Nilüfer'deki FSM, Edebali, Minareliçavuş Merkez, Altışehir Merkez, Hafız Tayyar Arsever, Konak Merkez, Üçevler Merkez, Görükle Merkez, Hasanağa TOKİ camilerinde 5 bin paket kandil simidi dağıtıldı. Nilüfer Belediyesi adına vatandaşa Kandil simidi ikramında bulunan belediye meclis üyeleri vatandaşların kandilini kutlarken, Nilüferliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Nilüfer Belediyesi ayrıca Regaip Kandili nedeniyle gündüz Halk Evi ve Alaaddinbey Hizmet Binası önünde personele de kandil simdi dağıttı. - BURSA

Vatandaşa kandil ikramı
Vatandaşa kandil ikramı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vatandaşa kandil ikramı - Son Dakika


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