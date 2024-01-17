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VEDAŞ'ın atlı timi iş başında

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızalara temin ettikleri atlarla ulaşarak müdahale ediyor.

VEDAŞ\'ın atlı timi iş başında
17.01.2024 - 22:30,  Güncelleme: 22:33
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VEDAŞ'ın atlı timi iş başında

Araçlarla gidilemeyen bölgelere ekipler at sırtında ulaşarak arızaya müdahale ediyor

VAN - Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik hatlarında meydana gelen arızalara temin ettikleri atlarla ulaşarak müdahale ediyor.

Van'da kar yağışı nedeniyle köy ve mezralarda yaşanan elektrik kesintilerini gidermek için mücadele başlatan Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri, arazi yapısından dolayı araçlarla ulaşamadıkları bölgelere ise köylülerden aldıkları atlarla ulaşarak arızalara müdahale ediyor. Kışın sert ve çetin geçtiği Başkale ilçesinde yer yer iki metreyi aşan karda elektrik hatlarındaki arızaları gidermeye çalışan VEDAŞ ekipleri, özellikle hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi geçtiği kırsalda elektrik arızalarına zamanında müdahale etmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kentte en fazla elektrik arızalarının yaşandığı ilçelerin başında gelen Başkale'de görev yapan VEDAŞ ekipleri, ilçeye bağlı dağlık alanda meydana gelen elektrik arızalarına müdahale etmek için tüm yolları deniyor. Son olarak gelen ihbar üzerine ilçeye 60 kilometre uzaklıkta bulunan Esenyamaç Mahallesi'ne giderek araçlarını köye bırakıp kırsaldaki arızalı hata ulaşmak isteyen ekipler, araçların gidemediği bölgede iki metreyi bulan karda yürüyemeyince köylülerden yardım istedi.

Ekiplerin yardım çağrısına duyarsız kalmayan Esenyamaç Mahallesi sakinleri arıza ekipleri için 3 at temin etti. Baretlerini takıp malzemelerini yanlarına aldıktan sonra atlara binen ekipler, karla kaplı vadiler ve buz tutan dereleri aşıp kırsalda bulunan kilometrelerce uzunluktaki elektrik hatlarında çalışma yaparak arızayı tespit etmeye çalıştı.

Soğuk havada atlarla dik dağlarda ilerlemekte zorlanan ekipler, bir süre sonra olumsuz hava şartlarına rağmen direkteki hatta oluşan arızayı onardı.

Ekiplere arızayı gidermeleri için yardımcı olan Esenyamaç Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz, mahallelerinde zaman zaman elektrik kesintisinin yaşandığını ve durumu VEDAŞ ekiplerine bildirdiklerini anlattı. Ekiplerin köye gelip arızalara müdahale ettiğini anlatan Korkmaz, "Elektrik kesintisi olduğu için arkadaşlar gelip müdahale ettiler. Biz de vatandaş olarak atları onlara verip yardımcı oluyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Allah arkadaşlardan razı olsun, gece yarısı bile olsa biz telefon açtığımızda gelip arızaya müdahale ediyorlar" dedi.

Kaynak: İHA
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