Vefalı evlat 22 yıl baktığı yatalak annesinin mezarı başından ayrılamıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da 22 yıl yatalak olan annesine bakıp sırtında gezdirerek hiç evlenmeyen 45 yaşındaki Mustafa Hamamcı, iki yıl önce korona virüsten ölen annesinin mezarını ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

Şanlıurfa'da 22 yıl yatalak olan 82 yaşındaki Emine Hurma, yakalandığı korona virüse yenik düşerek 2020 yılının sonunda hayatını kaybetti. 22 yıl annesine bakmak zorunda kaldığı için hiç evlenmeyen ve zaman zaman annesini sırtına alıp sokakları gezdiren 45 yaşındaki Mustafa Hamamcı, vefat eden annesinin mezarı başından ayrılamıyor. Haftada en az üç gün annesinin mezarını ziyaret eden Hamamcı, hayır için mezarlığa gelenlere şeker dağıtıp, Fatiha istiyor. Anneler Günü dolayısıyla annesinin mezarını ziyaret ederek, gününü kutlayan Hamamcı, gözyaşlarına boğuldu. Çiçeklerle süslediği annesinin mezarı başına rengarenk güller ve bayram şekeri bırakan Hamamcı, evlatlara seslenerek annelerin sağken kıymetlerinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

"Annelerinizin kıymetini bilin"

Annesinin mezarı başında gençlere seslenen Mustafa Hamamcı, "Bugün Anneler Günü'dür. Ben anneme çiçek getirdim, onu ziyaret ettim, annemin hayrına mezarına şeker getirip koyuyorum. Vatandaşalar da gelip annemin hayrına şekerleri yiyor. Allah ahirete intikal etmiş annelerimizin mekanını cennet etsin. Ben buradan annesi sağ olanlara sesleniyorum. Anneniz hayattayken kıymetini bilin. Ben anneme 22 yıl boyunca baktım, sırtımda gezdirdim. Onun ayaklarının altını öpüyordum. Şimdi buraya geliyorum annemin kokusunu alamıyorum diye ciğerim yanıyor. Her gün mezarını ziyarete geliyorum. Peygamber efendimizin dediği gibi 'Cennet annelerin ayakları altındadır' annelerimizin kıymetini bilelim. Annelerimizi huzur evlerine bırakmayalım. Annelerimizi evlerimizin başköşelerinde misafir edelim. Bugün özel bir gün, ben seni çok özledim anneciğim. Ben sana 22 yıl baktım, ben seni Rabbime emanet ettim. Rabbim günahlarını affetsin. Annesi hayatta olan kardeşlerim, annelerinizin kıymetini bilin. Anne rızası Allah'ın rızasıdır. Kimin annesi babası kendisinden razı olursa Allah da o insandan razı olur. 365 günde bir anneler günü oluyor. Biz 365 günde bir değil, her gün anneler günü kutlayalım. Ahirete göçen annelerimizin mekanı cennet olsun. Dünyada yaşayan bütün annelerin günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA