Vefalı Patronun Unutulmaz Hediyesi - Son Dakika
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Vefalı Patronun Unutulmaz Hediyesi

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Vefalı Patronun Unutulmaz Hediyesi

Gazi Albayrak, 10 yıl çalışan Suriyeli Muhammed Ali'ye 1 milyon TL'lik iş makinesi hediye etti.

21.05.2025 09:57
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Gaziantep'te faaliyet gösteren bir düğün salonunun işletmecisi Gazi Albayrak, 10 yıl boyunca yanında çalışan ve bir aile ferdi gibi gördüğü Muhammed Ali'nin emeklerini karşılıksız bırakmadı. Albayrak, memleketi Suriye'ye dönüş hazırlıkları yapan Ali'ye, yeni hayatına güçlü bir başlangıç yapabilmesi için yaklaşık 1 milyon TL değerinde 2 tonluk kepçe türü bir iş makinesi hediye etti.

"DÜRÜSTLÜĞÜ VE SADAKATİ BU HEDİYEYİ HAK ETTİ"

Ülkesine dönme kararı alan 10 yıllık çalışanına teşekkür borcu olarak iş makinesi hediye ettiklerini söyleyen Gazi Albayrak, "Muhammed abimiz Suriye vatandaşı. 10 yıldır bizimle birlikte çalıştı. Türkiye'nin son zamanlarda attığı adımlardan sonra ülkesine dönme kararı aldı. Bu gelişme bizler için bir yandan sevindirici ama diğer yandan onunla kurduğumuz dostluk ve kardeşlik bağı nedeniyle oldukça üzücü. Kendisi son derece dürüst, çalışkan ve güvenilir bir insandır. Bu nedenle ona bir teşekkür borcu hissettik. 2 tonluk bir iş makinesi hediye ettik. Bu hediyenin manevi anlamı çok büyük. Umarım ülkelerinde tahrip edilen evleri yeniden inşa ederken bu makine ona büyük katkı sağlar" dedi.

Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

"KARDEŞTEN ÖTE BİR BAĞIMIZ VAR"

Patronunun sürpriz hediyesi karşısında mutlu olan Muhammed Ali ise, uzun yıllardır aynı çatı altında çalıştığı patronunu kendi ailesi gibi gördüğünü belirterek, "Ben Gazi abiyi bırakmayacak kadar çok seviyorum. Aramızda kardeşten öte bir bağ var. Ancak artık memleketime dönmem gerekiyor. 10 yıldır birlikte çalıştık, hiçbir sorun yaşamadık. Dışardan burada aldığım paradan daha çok para teklif edilse dahi gitmezdim. Şimdi böyle büyük bir hediye almak beni hem çok duygulandırdı hem de onurlandırdı. Allah razı olsun, çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Suriyeli işçisine giderayak büyük jest! Görünce havalara uçtu

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Muhammed Ali'nin oğlu Ahmed Ali de babasına yapılan jestin tüm aileyi duygulandırdığını belirterek, "Gerçekten çok güzel bir duygu. Bu kadarını beklemiyorduk. Gazi abi bizi buraya çağırırken bir kutlama olacağını söylemişti ama böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı tahmin edemezdik. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Vefalı Patronun Unutulmaz Hediyesi
Kaynak: İHA

Gazi Albayrak, Muhammed Ali, gaziantep, Ekonomi, Suriye, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vefalı Patronun Unutulmaz Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Osman Zyrk:
    Tc vatandaşı olsaydı sigortasını bile yapmazdınız birde maaşını gecikmeli verirdiniz garibanların 30 14 Yanıtla
  • Orçun Ayana:
    Suriyeli ye, vefa gösterene kadar keşke bir Türk'e yapsaydın bu hareketi 20 18 Yanıtla
  • 15101993TA:
    Burada ırk mezsep ülke ayrımı yapmak dogru deyil vefa gördüğünüz kişiye vefa borcunuz olurolacaktır tebrik etmek lazım Allah yerini doldursun 9 5 Yanıtla
  • n5685244:
    hala böyle iş verenler varmıymış acaba 7 4 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    şu yapilan yorumlar bile bizi bizden uzaklaştırıyor yok bir Tc vatandasina yapsaydı yok bilmem ne herkes elini taşın altına koymaya çalışıyor herkes haklı zalimkafir hariç 4 1 Yanıtla
  • Erdal Erdal:
    Yaninda calistigim adamda 20 günlük paramin üstüne yatmisti Sigortasiz calismak zorunda olsugum icin 0 0 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    siz karınızı kızınızı bu yaz bir sahile götürün bakalım halka açık olan plajlara sonra gelin burada suriyelileri tekrar tartışalım :)) 0 0 Yanıtla
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