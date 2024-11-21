Vefalı Şehir Siverek Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Vefalı Şehir Siverek Projesi Devam Ediyor

Vefalı Şehir Siverek Projesi Devam Ediyor

Siverek'te devletin şefkat eliyle vatandaşların ihtiyaçları dinleniyor, çözümler üretiliyor.

21.11.2024 11:20
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Siverek Kaymakamı Musa Aydemir'in öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlatılan ve büyük takdir toplayan 'Vefalı Şehir Siverek' projesi bu yıl da aynı kararlılıkla sürdürülüyor. Proje kapsamında, Siverek'in kırsal mahallelerinde vatandaşlara devletin şefkat eli uzatılmaya devam ediliyor.

'Vefalı Şehir Siverek' projesi kapsamında Dilekli, Cinhisar, Dilekli ve Ericek kırsal mahallelerinde düzenlenen saha çalışmasına Kaymakamlık başta olmak üzere tüm resmi kurumlar katıldı. Proje ekibi, bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını dinledi, taleplerini aldı ve çözüm önerileri geliştirdi. Saha çalışmalarında, devletin vatandaşla doğrudan buluşarak, ihtiyaçlarına yönelik hızlı ve etkili çözümler sunduğu ifade edilirken, projenin dayanışma, birlik ve yardımlaşma ruhunu güçlendirdiği vurgulandı.

Kaymakam Musa Aydemir, "Vefalı Şehir Siverek Projesi" ile vatandaşların sadece günlük ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde, uzun vadede sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Aydemir, "Bu proje, toplumumuzun her kesimiyle güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor. Bugün burada gördüğümüz dayanışma, ilçemizin geleceği için önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada ise, proje kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarıyla Siverek'in tüm mahallelerinde vatandaşların refah düzeyini artırmaya yönelik önemli adımlar atılmaya devam edileceği vurgulandı - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vefalı Şehir Siverek Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

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