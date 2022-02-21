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Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika

Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan Vali Su'ya ziyaret

21.02.2022 18:08
Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan Vali Su'ya ziyaret

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası dolayısıyla Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Mersin Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal ve beraberindeki heyet, Vergi Haftası dolayısıyla Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, her yıl şubat ayının son haftasında kutlanan Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette Vali Su, kamu hizmetlerinin zamanında ve verimli olarak yerine getirilmesinde vatandaşlarımızın ödediği vergilerin büyük önem taşıdığını söyledi. Vergi Haftası etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerinde farkındalığın artmasına yardımcı olduğunu ifade eden Su, haftanın tüm Vergi Dairesi çalışanlarına hayırlı olmasını diledi.

Ziyarette Mersin Vergi Dairesi Başkanı Baysal, yürüttükleri çalışmalar hakkında Vali Su'ya bilgi verdi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vergi Dairesi Başkanı Baysal'dan Vali Su'ya ziyaret - Son Dakika


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