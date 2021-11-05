Viranşehir'de uyuşturucu ile mücadele semineri - Son Dakika

Viranşehir'de "En iyi narkotik polisi anne" projesi kapsamında uyuşturucu ile mücadele semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun girişimleriyle başlatılan uyuşturucuyla mücadelede farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında "En iyi narkotik polisi anne" teması işlendi. Katılımcılara seminerin amacını açıklayan narkotik polisleri, bağımlılık nedir? Gençler ve yaşlılar nasıl bağımlı olur? Annelerin çocuklarında dikkat etmesi gereken belirtiler, bağımlılar uyuşturucudan nasıl kurtulabilir? Öğretmenlerin öğrencilere uyuşturucu ile mücadelede nasıl yaklaşımlarda bulunmaları gerekir? Konularında kapsamlı bilgilendirmeler yaptı. Programda uyuşturucu bağımlılığına karşı aile farkındalığının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde düzenlenen program katılımcılardan gelen soruların cevaplanması ile son buldu. - ŞANLIURFA