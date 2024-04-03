World Central Kitchen\'ın kurucusu İsrail\'in yardım çalışanlarını hedef aldığını söyledi

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World Central Kitchen'ın (WCK) kurucusu Jose Andres, İsrail'in yardım çalışanlarını "sistematik olarak, araba araba" hedef aldığını ifade etti.

İsrail'in düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'a (WCK) bağlı 7 çalışanın hayatını kaybetmesinin ardından WCK) kurucusu Jose Andres, açıklamalarda bulundu. Andres, İsrail'in yardım çalışanlarını "sistematik olarak, araba araba" hedef aldığını ifade ederek, WCK'nın İsrail ordusuyla açık bir iletişim içinde olduğunu ve yardım çalışanlarının hareketlerini bildiğini söyledi. Andres, "Bu sadece bombayı yanlış yere attığımız bir kötü şans durumu değildi. İsrail Savunma Kuvvetleri, ile koordinasyon içinde olmasak bile, hiçbir demokratik ülke ve hiçbir ordu sivilleri ve insani yardım çalışanlarını hedef alamaz" dedi.

Andres, "ABD, Başbakan Netanyahu'ya bu savaşın artık sona ermesi gerektiğini söylemek için daha fazlasını yapmalı" ifadelerini kullandı.

Andres, kuruluşunun Gazze'deki güvenlik durumunu incelemeye devam ettiğini ve yardım teslimatlarına yeniden başlatmayı düşündüğünü söyledi.

İsrail üç aracı farklı noktalarda hedef aldı

İsrail ordusu, 1 Nisan'da 100 tonluk gıda yardımını teslim ettikten sonra Deir el-Balah'taki depodan ayrılan 3 WCK aracını hedef almıştı. Hareketleri İsrail ordusuyla koordine edilmesine rağmen araçların vurulması sonucu 7 insani yardım görevlisi hayatını kaybetmişti. İlk aracın vurulduğu yerden yaklaşık 800 metre uzaklıktaki ikinci aracın hedef alındığı, üçüncü aracın ise ikinci araçtan yaklaşık 1.6 kilometre uzaklıkta vurulduğu öğrenilmişti.

WCK tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren görevlilerin 25 yaşındaki Filistinli Saifeddin Issam Ayad Abutaha, 43 yaşındaki Avustralyalı Lalzawmi (Zomi) Frankcom, 35 yaşındaki Polonyalı Damian Sobol, 33 yaşındaki ABD- Kanada çifte vatandaşı Jacob Flickinger, 57 yaşındaki İngiliz John Chapman, 33 yaşındaki İngiliz James (Jim) Henderson, 47 yaşındaki İngiliz James Kirby olduğu belirtilmişti. - WASHINGTON