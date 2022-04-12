Yaban mersini, goji berry ve aronya dikimi yapıldı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydınlı üreticilere hizmet vermek üzere hayata geçirilen "Aydın Çiftçi Merkezi"nde her geçen gün yeni ve alternatif tarım ürünlerinin araştırma dikimlerine ve üretimlerine devam ediliyor.

Geçen yıllarda narenciye çeşitleri, çeşitli meyveler ve sakız ağacı dikimi yapılan merkezde bu kez ekonomik değeri yüksek yaban mersini, goji berry ve aronya dikimi yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın tarımını alternatif ürünlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Aydın'ın verimli topraklarında üretilen tarım ürünlerinin yanında alternatif ve ekonomik değeri yüksek yeni tarım ürünlerinin deneme dikimlerinin yapıldığı "Aydın Çiftçi Merkezi", Türkiye'de sadece sınırlı bölgelerde üretimi yapılan bitkilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Alternatif ürünlerin üretilmesi konusunda Aydın çiftçisine önderlik yapmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, yakın zamanda isteyen çiftçilere uygulamalı eğitimler de verileceğini söyledi.

"Aydın Çiftçi Merkezi"nde Ata Tohumlarından sebze üretimi de yapıldığının altını çizen Başkan Çerçioğlu, Aydın tarımını daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Aydın'da üretilen tarım ürünü yelpazesini daha da genişletmek istediklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu; yaban mersini, goji berry ve aronyanın yapılacak araştırma ve deneme üretimlerinden sonra çiftçilere alternatif ürün olacağını ümit ettiklerini belirtti. - AYDIN