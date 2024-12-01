Yağ Sobalarına Dikkat! - Son Dakika
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Yağ Sobalarına Dikkat!

Yağ Sobalarına Dikkat!

Diyarbakır'da ustalar, yağ sobalarının tehlikelerine dikkat çekerek deneyimli elemanların kullanmasını önerdi.

01.12.2024 09:27
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Diyarbakır'da oto tamir ustası, oto sanayilerinde kışın ısınmak için özel yapılan yağ sobalarının tehlikesine dikkat çekerek, tecrübeli elemanların bunu kullanması gerektiği uyarısında bulundu.

Havaların soğumasıyla birlikte oto sanayilerinde çalışanlar, ısınmak için özel yaptıkları yağ sobalarını kullanıyor. Özel yapılan kovaya dökülen atık yağ, musluğun açılmasıyla sobaya akıyor. Isınma probleminin çözüldüğü bu sistem, tecrübesiz elemanların yakması, LPG'li araçların yanında olması ve yakıcı-patlayıcı maddelerin yanında, yakınında bulunması patlama riskini oluşturuyor.

Uzun yıllardır bu sistemle ısınma sorununu çözen oto tamir ustası Hasan Balta, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, araçta değiştirdikleri atık yağı yakıp ısındıklarını söyledi. Bunun aynı zamanda tehlikeli olduğuna dikkat çeken Balta, etrafında patlayıcı ve yanıcı maddelerin bulunmaması gerektiğinin altını çizdi.

Benzin, mazot, tiner, balata spreylerinin ısıdan dolayı hemen tutuşup patlayabildiğini ifade eden Balta, "Bunu çıraklık dönemimizde gördük. Sobamız yanıyordu, eleman içinde su zannettiğin döküp fırçalıyordu. İçinde olan tinerdi ve aniden tutuştu. 6-7 yangın tüpüyle saatlerce uğraşarak söndürdük. Tehlikelidir, özelikle LPG'li araçlar sobanın yanında bulunmaması lazım. Bunu yapanlar çevresinde patlayıcı maddeleri bulundurmamalı. Mümkün mertebe uzak bir mesafede bulunması lazım" dedi.

Tecrübeli elemanların bunu yakması gerektiğini vurgulayan Balta, "Herkesin eline bırakılmamalı. En son dükkan kapatılırken soba yanık şekilde bırakılmaması lazım. Şantiye alanlarında kullanılıyor, balata spreyi kullanılmaması lazım. Evde kesinlikle olmaz. Bu, ev sobası değil. Kimyasaldır, maddede ayrı bir zehir var. Genelde sanayi tipi sobadır. Bu sobalar Türkiye'de birçok sanayi sitesinde kullanılır. Buna dikkat etsinler. Etrafında patlayıcı maddeler, LPG'li araçlar ve deneyimsiz elemanlara teslim etmesinler" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Güvenlik, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yağ Sobalarına Dikkat! - Son Dakika

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