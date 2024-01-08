Burhaniye\'de Yağışlar Çiftçileri ve Çobanları Sevindirdi

Burhaniye ilçesinde, yaklaşık iki aydan beri kısa aralıklarla düşen yağışlar çiftçilerin yanı sıra çobanları da sevindirdi. Yağmurdan sonra çiftçiler hububat ekilişini sürdürürken, meralarda bol bol çıkan çimen de çobanları sevindirdi.

Ören Mahallesindeki boş alanlarda koyunlarını anlatan Lütfü Buyraz, koyunların çimenlerle karınlarını doyurduklarını söyledi. Çocukluğundan beri koyunculuğun içinde olduğunu anlatan 67 yaşındaki Lütfü Buyraz, "Burhaniye de yıllarca bir otelde aşçılık yaptım. Emekli olduktan sonra da koyunculuğa döndüm. Bu sene yıl çok iyi gidiyor. Son zamanlarda yağışlar iyi oldu. Havalarda iyi gidince bol çimen çıktı. Hayvanların karnı çimenle doyuyor. Hayvancılık çok güzel bir uğraşı. Kim demiş hayvancılık para kazandırmıyor diye. Ben bu işi severek yapıyorum. Kurbanlık ve adaklıkta besliyorum. Çobanlık çok güzel bir iş. Sağlık için de çok iyi. Allah, bereket versin para da kazanıyorum. Koyunculuğu herkese tavsiye ederim" dedi. - BALIKESİR