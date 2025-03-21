Yağmur ve Kar Çiftçiye Can Suyu Oldu - Son Dakika
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Yerel

Yağmur ve Kar Çiftçiye Can Suyu Oldu

Osmaniye'de uzun süren kuraklığın ardından yağmur ve kar, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

21.03.2025 15:51
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Önce yağmur, sonra kar çiftçiye can suyu oldu

OSMANİYE - Osmaniye'de kurak giden kış mevsiminin ardından etkili olan yağmur ve kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü.

Çukurova'nın önemli tarım kentleri arasında yer alan Osmaniye'de uzun süren kuraklığın ardından etkili olan yağmur ve kar yağışı, çiftçi için adeta "can suyu" oldu. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akşama karşı başlayan sağanağın yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bırakmasının ardından bölgede sevinç yaşandı. Bölgede uzun süredir mevsim normallerinin altında yağış alması nedeniyle endişelenen çiftçinin yüzü, son yağışlarla birlikte gülmeye başladı. Rahat bir nefes alan üreticiler, yağışların bir süre daha sürmesini umut ediyor.

Bu yağmurun çiftiler can suyu olduğunu söyleyen Mehmet Türkmenoğlu, "Düziçi merkezde dünden bu yana çok şükür güzel bir yağmur var yüksek kesimlere de kar yağıyor. Yaklaşık 4-5 aydır yağmur yağmıyordu çok şükür şimdi yağdı dün akşamdan beri devam ediyor. Bir kısım çiftçi ekinlerini sürdü bu süren arkadaşların bir kısmı Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu yağmurla birazda olsa kendini kurtardı. Sulayanlar sulayamayanlar birazda olsa verim alır hiç değilse kendini kurtarır. " dedi.

-Yağmur olmasaydı ekim yapacak durum olmayacaktı

Bu yağmur olmasaydı çiftçinin ekim yapacak durumunun olmayacağını söyleyen Bülent Yalman, "Bizim burada yağmur çok uzun zamandır yağmıyordu şimdi Allah'a şükür bir yağmur yağdı da milletin çiftçinin yüzü güldü. Bu yağmur olmasaydı ekip yapacak durum olmayacaktı tarlalar boş kalacaktı Allah'a şükür yağmur yağdı da çiftçilerin hazırlamış olduğu darı, fıstık olaraktan ekilecek duruma geldi. Allah'ın verdiğine bin şükür daha güzel olur inşallah yağmur çoktandır yağmıyordu bu artık doyurucu olmaz ama inşallah devamı olur. " diye konuştu.

-İlçede ovada yağmur yaylalarda kar etkili oldu

Yağmurun yağmasıyla en azından bundan sonraki ürünlerimiz kurtulacak diyen Abdurahman Keleş, "Aylardır yağmayan yağmur çok şükür yağdı. İlçemizde 3-4 aydır yağmur yağmıyordu ekinler mahsuller bozulmaya yüz tuttu kimi ekinler bozuldu, çiftçiler sulayarak ekinlerini kurtarmaya çalıştı. Akşam üzeri başlayan yağmur enginlerde ovada yağmur yüksek kesimler yaylalarda kar yağdı. Her taraf bembeyaz çok şükür en azından bundan sonraki mahsullerimiz kurtulacak. " dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yağmur ve Kar Çiftçiye Can Suyu Oldu - Son Dakika

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