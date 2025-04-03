Yalçın: Zam eridi, alım gücü düştü - Son Dakika
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Yerel

Yalçın: Zam eridi, alım gücü düştü

Memur-Sen Başkanı Yalçın, enflasyon rakamlarını değerlendirerek kayıpların devam ettiğini belirtti.

03.04.2025 15:19
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı enflasyon rakamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zam eridi bitti, kayıplar artarak devam ediyor" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı enflasyon rakamını değerlendirdi. Yalçın, "Zam eridi bitti, kayıplar artarak devam ediyor. Kamu işverenin uzlaşmayı mümkün kılmayan teklifleri sonrası tahkim sürecinde Hakem Kurulu'nun yanlış, hatalı, geçersiz ve yetersiz artışı ile kamu görevlilerimizin ve emeklilerimizin alım gücü düşmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yalçın, "Ekonomik hedefler gerçeği, Kamu İşvereni/Hakem Kurulu ise emeği, alın terini ve gelir dağılımını öncelemediği müddetçe kayıplar yaşanmaya, referans alınan hedefler şaşmaya, gelir dağılımı bozulmaya devam edecektir" diye konuştu.

"İşveren tarafı kayıpları telafi edecek teklife hazırlanmalıdır"

Yalçın, " Merkez Bankası'nın sapma rekorları kıran tahminlerine göre değil, hayatın gerçeğine göre maaş/ücret politikalarının belirlenmesi gerekiyor. Bunun için işveren tarafı masanın imkanlarını/fırsatlarını iyi değerlendirmeli, şimdiden kayıpları telafi edecek teklife hazırlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Toplu sözleşme masası; sadece yetkili sendikalar/konfederasyon için değil aynı zamanda kamu işveren heyeti için de önemli ve değerli olmalıdır. Sosyal taraflarla istişare edilen ve farklı pencerelerden bakma fırsatı bulunan masanın gücü, etkinliği ve çözüm üretme kapasitesi artırılmalıdır. Bunun için yapılması gereken öncelikle mevcut 4688 sayılı Kanun'un değiştirilerek toplu sözleşme görüşmelerine yetiştirilmesi, 'Hakem Kurulu'nun 'hakem' ve 'kurul' ismine yakışır hale getirilmesi, sürenin ve sürecin adil ve makul olarak belirlenmesi gerekiyor."

"Memur emeklilerimiz kayıp yaşamaya mahkum edilmemelidir"

Yalçın, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Kamu görevlilerimiz ve doğrudan toplu sözleşme masasının kararlarından etkilenen memur emeklilerimiz, 2026 ve 2027 yıllarında enflasyon karşısında kayıp yaşamaya mahkum edilmemelidir. Aksi takdirde bilerek ve isteyerek Hakem Kurulu'nu işaret eden sürecin sonucunu şimdiden öngörüyor, benzer tablonun yaşanacağını hepimiz iyi biliyoruz. Memur-Sen olarak gayretimiz, mücadelemiz ve hedefimiz 4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesi, çalışanın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmenin öneminin artırılmasıdır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yalçın: Zam eridi, alım gücü düştü - Son Dakika

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