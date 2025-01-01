Yaman\'dan Polislere Yeni Yıl Çikolatası

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Karaman'da yaşayan ilkokul öğrencisi Yaman, yılbaşında polis uygulama noktalarını gezerek emniyet mensuplarına çikolata dağıttı.

Karaman- Mersin kara yolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasına gelen 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yaman Yücel Metin ve ailesi 2025'in ilk saatlerinde görev yapan polislerin yeni yılını kutladı, nöbet tutan polislere çikolata dağıttı. Yaman'ın annesi Gülsen Metin, oğlu Yaman'ın 3 yıl önce bir trafik uygulama noktasından geçerken gördüğü polislerden çok etkilendiğini onlar gibi polis olmak istediğini söyledi.

Oğullarının isteğiyle 3 yıldır polis uygulama noktalarını gezerek nöbet tutan emniyet mensuplarının yılbaşını kutladıkları belirten Metin, "Bir gün Malatya'dan evimize dönüyorduk. İki dağın arasında çok ıssız bir bölgeden geçtiğimiz sırada polis uygulama noktasında durmuştuk. Yaman orada polislerden çok etkilenmişti. Yaman'ın isteğiyle 3 yıldır yeni yılın ilk günü bütün polis noktalarını gezip çikolata dağıtıyoruz sonra da çok mutlu bir şekilde eve dönüyoruz" dedi.

Polislere çikolata dağıtıp iyi dileklerde bulunan Yaman da polisleri çok sevdiğini ileride ressam ya da polis olmak istediğini söyledi.

Yaman, daha sonra İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve görevli polislerle fotoğraf çekildi, polis arabasıyla dolaştırıldı. - KARAMAN