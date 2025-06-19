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Yerel

Yangın Riskine Dikkat!

19.06.2025 16:09
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Ziraat Odası Başkanı Şaylan, vatandaşları yangınlara karşı sigara ve piknik ateşine dikkat etmeye çağırdı.

Üreticilerden yangınlara karşı uyarı

Şaylan "Tüm vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz, sigara izmaritlerini, pikniğe gidince piknik ateşlerine dikkat etsinler"

KIRKLARELİ - Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ekili alanlara emek verildiğini ifade ederek, vatandaşların sigara izmaritlerine, pikniğe gidince piknik ateşlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak da bilinen Trakya'da hasat dönemi başladı. Hava sıcaklıklarının da artmasıyla yangın riskte de arttı. Bununla birlikte Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan da yüksek hava sıcaklıkları ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle artış gösteren yangın riskine karşı vatandaşları uyardı.

Şaylan, yangınların aşırı sıcaklık ve insan kaynaklı olduğunu dile getirerek, "Bilindiği üzere 2025 yılı arpa ve buğday hasadı başladı. Aşırı sıcaklıklardan kaynaklanan kuraklıkla beraber biçim sırasında yada yoldan geçen kişiler tarafından sigara izmaritlerinden çıkan aşırı yangınlar olmaya başladı" dedi.

Alınan önemlere değinen Şaylan, "Bu sene Kırklareli Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile beraber biçim yapan biçerdöverlerin arkasına 3 veya 5 tonluk sulama aletleri konuldu. Bu sadeye Kırklareli'nde yaklaşık 5, 6 yangın oldu ve bunların ne kadar önemli olduğunu gördük. Yangına ilk müdahaleyi yaptıkları için çok az bir hasarla yangınları söndürmüş olduk" diye konuştu.

Yangınlarda ilk müdahalenin önemine değinen Şaylan, yangın tankerinin hem üreticiye hem de devlete çok faydalı olduğunu aktardı.

Geçen sene yaşanan yangınların daha fazla olduğunu ifade eden Şaylan, alınan önlemlerle hasarı en aza indirdiklerini söyledi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Şaylan, ekili alanlara çok emek verdiklerini belirterek "Seyahat edenler, piknik yapaya gidenler lütfen dikkatli olsunlar. Gerçekten biz arpa ve buğdaya 8, 9 aydan beri gözünün içine bakıyoruz. Tam hasat zamanı, 20, 25 gün içinde çok daha dikkatli olurlarsa bu yangınlar ne kadar daha az çıkarsa hem çiftçimiz hem de ülke ekonomisine katkımız oluyor bunları da önlemiş oluruz. Tüm vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz. Lütfen sigara izmaritlerini, pikniğe gidince piknik ateşlerine dikkat etsinler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yangın Riskine Dikkat! - Son Dakika

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