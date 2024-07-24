Yangına erken müdahale faciayı önledi - Son Dakika
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Yerel

Yangına erken müdahale faciayı önledi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde istiflenmiş halde bulunan tahta parçalarının alevlenmesiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Karapınar Kavağı köyünde meydana geldi. Sadık Çetin'in evinin balkonunda otururken fark ettiği yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tahta parçalarını söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

24.07.2024 21:53
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Yangına erken müdahale faciayı önledi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde istiflenmiş halde bulunan tahta parçalarının alevlenmesiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Karapınar Kavağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Çetin'e ait eski kümesin içerisinde istiflenmiş halde bulunan tahta parçaları henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evinin balkonunda oturan Sadık Çetin, yangın çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eski kümese koşan Çetin yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen itfaiye ekipleri tarafından alev alev yanan tahta parçaları söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sadık Çetin, "Evin balkonunda oturuyorduk dumanların çıktığını fark ettik. Hemen geldik baktığımızda boş kümeste üzeri açık otların tutuştuğunu gördük. Hemen bahçe hortumları ile müdahale ettik. Daha sonra 112'ye bildirince itfaiye köyümüze geldi. Yangına müdahale etti biz de kalasları oradan tutuşan kısımlarını ayırdık" dedi.

Kaynak: İHA

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