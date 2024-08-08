Yangına havadan gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor - Son Dakika
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Yerel

Yangına havadan gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile yayılan orman yangınına, gece saatlerinde de havadan ve karadan alevlerin kontrol altına alınması için müdahale devam ediyor. Yer ekipleri arazözler kanalıyla alevlere müdahale ederken, iki adet gece görüşlü helikopter de havadan müdahalesini sürdürüyor. Çıkarılan Mahallesi sınırına kadar gelen alevlerin mahalleye sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Havadan iki helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri alevlerle kıyasıya mücadele ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor. Çakıralan Mahallesi çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve iş makineleri önlem alırken, gece boyunca alev savaşçılarının alevlere karşı mücadelesi devam edecek. Rüzgarın dinmesi beklenirken, sabahın ilk ışıkları ile çok sayıda uçak ve helikopter havadan müdahaleye devam edecek.

08.08.2024 01:13
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Yangına havadan gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan ve rüzgarın etkisi ile yayılan orman yangınına, gece saatlerinde de havadan ve karadan alevlerin kontrol altına alınması için müdahale devam ediyor.

Yer ekipleri arazözler kanalıyla alevlere müdahale ederken, iki adet gece görüşlü helikopter de havadan müdahalesini sürdürüyor. Çıkarılan Mahallesi sınırına kadar gelen alevlerin mahalleye sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor. Havadan iki helikopter, karadan da arazöz ve itfaiye ekipleri alevlerle kıyasıya mücadele ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor.

Çakıralan Mahallesi çevresinde çok sayıda arazöz, itfaiye, su tankeri ve iş makineleri önlem alırken, gece boyunca alev savaşçılarının alevlere karşı mücadelesi devam edecek. Rüzgarın dinmesi beklenirken, sabahın ilk ışıkları ile çok sayıda uçak ve helikopter havadan müdahaleye devam edecek.

Yangına havadan gece görüşlü helikopterler müdahale ediyor
Kaynak: İHA

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