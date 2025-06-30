Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayarak Bilecik sınırlarına kadar yayılan orman yangınına müdahale sürerken, kameralara yansıyan bir an izleyenlerin yüreğine dokundu.
Yangınla günlerdir mücadele eden orman ekipleri, yemek molasında bölgeye destek için gelen arama kurtarma personeliyle yemeklerini paylaştı.
Bir kap yemekte buluşan iki ekip, görev başında sergilenen insanlık ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini verdi.
Duygu dolu görüntülerde, orman personelinin yemeklerini ısrarla ekiplerle paylaştığı anlar yer aldı. Ekiplerin birbirlerine gösterdiği bu içten dayanışma, sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.
Son Dakika › Yerel › Yangında Dayanışma: Yemek Paylaşımı - Son Dakika
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