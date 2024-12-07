Yangınla Evsiz Kaldılar - Son Dakika
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Yerel

Yangınla Evsiz Kaldılar

Yangında evleri tamamen yanan 4 çocuklu aile, yetkililerden yardım bekliyor.

07.12.2024 16:15
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Yangın sonrası 4 çocuklu aile evsiz kaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 4 çocuklu aile çıkan yangın sonrası evsiz kalırken, çocuklarını son anda kurtaran baba ise "Zaten sıkıntılı durumdayım. Borcumda çok. Benim hiçbir şeyim yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz inşallah el uzatırlar" dedi.

Sandıklı ilçesine bağlı Çiğiltepe köyünde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Evde uyudukları sırada yangına yakalanan Ahmet ve Nevin Türker çifti hemen çocukların odasına koşarak 4 çocuğunu dışarı çıkardı. İtfaiye ekiplerine haber veren çiftin yardımına köylüler koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangın yaklaşık 3 saatin sonunda kontrol altına alınabildi.

Evi yanan Ahmet Türker, "Hepimiz uyuyorduk. Elektrikten çıktı büyük ihtimal zaten başka bir şeyden de olmaz. Çocuklarımı kurtardım ben ona şükür ediyorum. Uyandığımda evin yarısı yanmak üzereymiş. Durumu görünce ben kapıyı zorla tekme attım çocuklarımı kurtardım. Duman orayı basmış çocuklarımı kurtardım can havli ile kendimi dışarı zor attım. Buraya bir çadır kuracağım artık. Zaten sıkıntılı durumdayım. Borcumda çok. Benim hiçbir şeyim yok. Çocuklarımla beraber amelelik yapıyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz inşallah el uzatırlar" dedi.

Çiğiltepe Köy muhtarı Hüseyin Gülcan, "4 tane çocukları var. Amelelikle günlük 800 lira yevmiye ile çalışıyorlar. Mağdurlar yetkililerden yardım bekliyoruz. Ev yapma durumları yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yangınla Evsiz Kaldılar - Son Dakika

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