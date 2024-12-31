Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm Paneli

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Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) "Dijital Çağın Yeni Paradigması: Yapay Zeka ile Toplumsal Dönüşüm" başlıklı panel düzenlendi. Panelde, yapay zekanın toplum üzerindeki etkileri ele alınırken, yapay zekanın dönüşmesi beklenen hali, eğitime ve özel sektöre etkisi de konuşuldu.

Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen panele; BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Genel Sekreter Selim Uzun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun'unmoderatörlüğünde düzenlenen panele; Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr. Veysel Bozkurt ve Mercedes Benz Otomotiv Proje Yöneticisi Sena Ay konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Levent Eraslan, yapay zekanın hayatın her alanına girmesiyle çeşitli konularda olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu ifade etti. İş dünyasında yapay zekayla işbirliği içerisinde olmanın önemini vurgulayan Eraslan, "Toplum eğer yapay zekayı anlar ve kullanırsa, mühendis arkadaşlarımız iş bulacaktır. Çünkü istihdam ve iş piyasasında yapay zeka bir belirleyicidir" dedi. Yapay zekanın olumsuz yönlerine de değinen Eraslan, alışveriş sitelerinin algoritmalarının yapay zekayla çalıştığını belirterek, kullanıcıların farkında olmadan alışveriş yapmaya teşvik edildiğini anlattı.

"Yapay zeka kendini kodlayabilir hale gelecek"

Yapay zeka kavramının, makine öğrenmesi ile uzun yıllardır hayatımızda olduğunu ancak son 2 yılda bambaşka boyutlara gelindiğini ifade eden Prof. Dr. Turgay Tugay Bilgin, "Günümüzde dar yapay zekadan, genel yapay zekaya giden bir eğilimdeyiz. Yapay zeka insan zekasını taklit edip, problem çözebiliyor. Ancak günümüzdeki yapay zeka, verileri insandan alarak bu işlemleri gerçekleştiriyor. Genel yapay zekanın, kendini kodlayabilen ve pek çok konuda tamamen insan gibi düşünen bir hal alması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken en çok münazara edilen iki nokta; yapa zekanın ahlak anlayışı ve çıktıların insanileştirilmesi oluyor" diye konuştu.

Çalışmaları yapay zeka ile yapmak önemli

Eğitimde yapay zeka, fırsatlar ve tehditler noktasına değinen Prof. Dr. Veysel Bozkurt, "Yapay zeka, kullanabilenler için fırsat, kullanamayanlar için ise tehditler barındırıyor. Yapay zekanın insanlığı aşma potansiyeli bulunuyor. Eğer genç arkadaşlar bu potansiyelin farkında olursa ciddi hamle gerçekleştirebilir" ifadelerinde bulundu. Yapay zeka ile çalışmaları yürütmenin önemine değinen Prof. Dr. Bozkurt, "Yapay zeka ile beraber çalışıyoruz ama sınır nedir ve nerede durmamız gerekiyor bunu bilmiyoruz. Eğer tüm işi yapay zekaya yaptırır, siz kenarda durursanız ne yazık ki gelişim mümkün olmaz. Bu nedenle buradaki kritik unsur, yapay zeka ile beraber çalışmak" dedi.

Sanayi alanında yapay zeka uygulamaları

Yüksek Mühendis Sena Ay ise sanayi alanında yapay zeka uygulamalarına değinerek, şu ifadeleri kullandı: "Kurumsal firmalar olarak çok büyük bir dijital dönüşüm içerisindeyiz. Yapay zekayı, hızlı aksiyon alabilmek adına her alanda kullanıyoruz. ve firmalar olarak zamandan ve istihdamdan tasarruf sağlayabilmek adına dijitalleşmeyi hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ancak bizlerin her zaman işi bilen, fikirlerini yapay zekayla eşleştirebilen, kendini geliştiren çalışanlara ihtiyacı olacak."

Katılımcılara konuşmaları için teşekkür eden panel moderatörü Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, "Günümüzde gelişen teknoloji, yalnızca bir araç değil aynı zamanda insanların hayatını şekillendiren bir olay. Bu nedenle özellikle son yıllarda sıkça kullandığımız yapay zeka kavramını yalnızca bilimsel açıdan değil günlük hayat ve toplumsal yönleriyle de ele almak gerekliliğinin bilinciyle, toplumsal boyutunu panelimizde konuştuk. Bu kapsamda panelin fayda getirmesini diliyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Soru cevap bölümüyle devam eden Panel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan'ın katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu. - BURSA