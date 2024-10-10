Yapı Denetim Çalışanları İş Bırakma Eyleminde - Son Dakika
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Yapı Denetim Çalışanları İş Bırakma Eyleminde

Yapı Denetim Çalışanları İş Bırakma Eyleminde

Yapı denetim firması çalışanları, artan saldırılara karşı 14 Ekim'e kadar iş bırakma kararı aldı.

10.10.2024 14:50
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Yapı denetim firmaları çalışanları, inşaatlardaki eksiklikleri söylemeleri üzerine şantiyelerde maruz kaldıkları fiziki ve sözlü saldırılar nedeniyle 14 Ekim'e kadar iş bırakma kararı aldı. Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, son dönemde artan şiddet olaylarına dikkat çekmek amacıyla bu eylemi başlattıklarını belirtti.

Son yıllarda özellikle mimar ve mühendislerin şantiyelerde fiziksel ve sözlü saldırılara maruz kalması, yapı denetim çalışanlarının iş bırakma eylemiyle sonuçlandı. Tekirdağ'da 50 yapı denetim firması çalışanının katılımıyla başlayan eylem, 14 Ekim'e kadar devam edecek. Tekirdağ Yapı Denetim Birlik Başkanı Yener Akbaş, "Son bir ayda yaşanan olaylar, bu eylemi kaçınılmaz hale getirdi. Sesimizi duyurmak, yetkili kurumların dikkatini çekmek için bu adımı attık" dedi.

"Beton dökümüne izin vermeyeceğiz"

Akbaş, yapı denetim çalışanlarının acil durumlar dışında beton döküm işlemlerine izin vermeyeceklerini, bu adımın müteahhitlerden işçilere kadar herkesin sorumluluğunu hatırlatmak amacı taşıdığını ifade etti.

Akbaş, son bir ayda, yapı denetim firması çalışanlarının ölümcül neticelere varabilecek saldırılarla karşılaştıklarını ifade ederek, "Acil olan görevlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Onun dışında beton dökümüne izin vermeyeceğiz. Bu ustalarımızdan müteahhitlerimize varana kadar herkesin dikkatini çeksin. Toplum bu konuya bir eğilsin baksın. Buna dikkat çekmek amacımız" diye konuştu.

"Eksikliği söyleyince bağırmaya başladı"

İnşaat Mühendisi Kaan Değirmenci ise şiddetin her türlüsüne karşı oldukları ifade ederek, "Bu denetimler esnasında demir donatı imalatında bulduğum bir eksiği ustaya söylemem üzerine bağırıp çağırmaya başladı. Ben olayın uzamaması için arabaya giderken, demir anahtar ile kafama vuruldu. Daha sonra 3 kişi gelip beni darp ettiler. Biz insanlar depremde can kaybı yaşamasın diye uğraşırken kendi canımızdan oluyorduk. Artık bu tip olaylara dur demek istiyoruz. Bu olaylara dur diyemezsek, imalatları düzeltemezsek kentsel dönüşüme muhtaç şehirler inşa ederiz" diye konuştu.

"Tekirdağ'ın Kahramanmaraş gibi olmaması için aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz"

İnşaat Mühendisi Cihan Özçelik de denetimler sırasında sözlü şiddetle karşılaştığını, Tekirdağ'da müteahhitlerin sorumluluklarını yerine getirdiğini ancak işçilerin bazılarının nitelikli şekilde çalışmadığını iddia ederek, "Yaklaşık 1 ay önce saldırıya uğradık. İşçilik kaynaklı bir sebep vardı. Bu sefer işçiler müteahhittin demiri tam almasına rağmen eksik kullandıkları için işçilik maliyetlerini azaltmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmedik. Firmamızın mühendisleri darp edildi. Sonrasında bizi aradılar, biz gittik, polisi çağırmak için sonrasında biz de darp edildik. Biz Tekirdağ'ın Kahramanmaraş gibi olmaması için aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın, ülkemizin bir daha bu acıları yaşamaması için elimizden geleni yapmaya yemin ettik" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Politika, İnşaat, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yapı Denetim Çalışanları İş Bırakma Eyleminde - Son Dakika

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