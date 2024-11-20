Yapı Denetiminde Cezalar: 14 Milyon Lira

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yıl içinde yapılan denetimlerde kurallara uymayan bin 196

firmaya 14 milyon lira ceza kesilidi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, bir yandan deprem bölgesinde kalıcı konutlar inşa ederken, diğer yandan da 81 ilde yapı firmalarına, şantiyelere, mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu kapsamında Bakanlık ekiplerince bu yıl içerisinde 9 bin 640 şantiye denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda kurallara uymayan 527 firma, bir yıl süreyle yeni iş almaktan men edildi. Bin 196 firmaya da toplam 14 milyon lira ceza kesildi. - ANKARA