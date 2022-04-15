Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındı - Son Dakika
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Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındı

15.04.2022 17:22

Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındıORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan ve Türkiye'de yaşayan en küçük baykuş türü olduğu bilinen 'İshak kuşu' koruma altına alındı.

Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındı

ORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan ve Türkiye'de yaşayan en küçük baykuş türü olduğu bilinen 'İshak kuşu' koruma altına alındı.

Ünye Devlet Hastanesi bahçesinde gündüz saatlerinde yeşillik alanda sokak köpeklerin havladığını gören hastane çalışanları, olay yerine gittiğinde yerde halsiz halde uçamayacak durumda olan baykuş ile karşılaştı. Durumu hastane yönetimine ileten personeller daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 11.Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefi Saygın Yıldırım'a haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Saygın Yıldırım tarafından incelenen kuşun Türkiye'deki en küçük baykuş türü olan İshak kuşu (Otus Scops) olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi Veteriner Hekim Ali Güngör tarafından yapılan beslenme bozukluğu nedeniyle bitkin düştüğü tespit edilen kuş, bakım ve tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacak.

İshak kuşu Türkiye'de popülasyonu azalma eğiliminde olan tarım arazilerindeki fare ve diğer kemirgenleri avlayarak doğal dengeye katkı sunduğu için 'tarım dostu' hayvan türü olarak biliniyor.

Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındı
Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındı
Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındı

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Türkiye, Hastane, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaralı halde bulunan İshak kuşu koruma altına alındı - Son Dakika


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