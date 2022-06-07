Yaralı karga tedavi altına alındı - Son Dakika
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Yaralı karga tedavi altına alındı

07.06.2022 18:33
Yaralı karga tedavi altına alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşın tarlada yaralı halde bulduğu karga tedavi altına alındı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir vatandaşın tarlada yaralı halde bulduğu karga tedavi altına alındı.

Gölbaşı ilçesi Gölbaşı Göl kenarında yürüyüş yapan Eylül Dağlılar, yol kenarında yaralı bir karga buldu. Eylül Dağlılar, yaralı bulduğu karganın tedavi olması için durum Doğa Koruma Milli Parklar Gölbaşı Şefliğine bildirildi. Kısa sürede belirtilen yere gelen Doğa Koruma Milli Parklar Gölbaşı Şefliği görevlileri yaralı kargayı teslim alarak tedavisi yapılmak üzere götürdü. Yaralı karganın tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Eylül, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaralı karga tedavi altına alındı - Son Dakika

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