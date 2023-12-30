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Yaralı martıyı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Yaralı martıyı itfaiye kurtardı

Tekirdağ Çorlu'da iki apartmanın istinat duvarı arasında mahsur kalan yaralı martı, itfaiye ekiplerince sağ salim kurtarıldı. Martı, Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edilerek tedavi altına alındı.

Yaralı martıyı itfaiye kurtardı
30.12.2023 - 23:46,
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Yaralı martıyı itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da iki apartmanın istinat duvarı arasında mahsur kalan yaralı martı, itfaiye ekiplerince sağ salim kurtarıldı.

Reşadiye Mahallesi Mandıracı 3. Sokak'ta iki apartmanın istinat duvarı arasında mahsur kalan martı sesine vatandaş kayıtsız kalmadı. Yaralı martının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekip talep etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından, ölümle burun buruna kalan hayvan sağ salim kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin kafese koyduğu martı, Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerine teslim edildi. Tedavi altına alınan martının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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