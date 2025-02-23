Yaralı Şahin Doğaya Salındı

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Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaralı şahinin tedavisini yaparak doğaya saldı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yalnızca sokak hayvanlarının değil, yırtıcı kuşların da tedavisini üstlenerek doğal yaşama dönmelerini sağlıyor. Vatandaşlar tarafından yaralı halde veteriner müdürlüğüne getirilen bir şahin, uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak doğaya salındı.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmet Tekdal, tedavi süreci hakkında bilgi vererek, yaralı hayvanlara yönelik çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurguladı. Müdür Tekdal, "Bize getirilen şahinin kanadında ciddi bir zedelenme vardı. Bu tür yırtıcı kuşların tedavi süreçleri uzun sürüyor ve özen gerektiriyor. Kanadının tamamen iyileşmesi için bir süre kapalı alanda dinlenmesini sağladık. Uçma denemeleri yaptık ancak her seferinde tam hazır olmadığını gördüğümüz için süreci dikkatle yönettik. Sonunda sağlığına kavuştu ve doğal yaşamına dönmeye hazır hale geldi. Şahini yeniden özgürlüğüne kavuşturduk" diye konuştu. - ADIYAMAN