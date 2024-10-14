Yaralı Yılan Kartalı Tedavi Edildi

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Osmaniye'de yaralı halde bulunan yılan kartalı tedavi altına alındı

OSMANİYE - Osmaniye'de vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan Yılan Kartalı, tedavi altına alındı.

Bahçe ilçesine bağlı Nohut Köyünde, hayvanseverler yol kenarında bir kuşunun uçamadığını fark etti. Yılan Kartalı olduğu belirlenen kuş bulunduğu yerden alınarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü. Burada bir süre koruma altına alınan yılan kartalı, daha sonra baım ve tedavileri için Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde veteriner hekim tarafından muayene edilip tedavisine başlanan kuşun, uçma yetini kazanması sonrasında yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi.