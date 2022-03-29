Yardımsever öğrenciler, hayır çarşısına kıyafet desteğinde bulundu - Son Dakika
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Yardımsever öğrenciler, hayır çarşısına kıyafet desteğinde bulundu

29.03.2022 10:41
Yardımsever öğrenciler, hayır çarşısına kıyafet desteğinde bulundu

Başiskele Anadolu Lisesi öğrencileri, Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısına kıyafet yardımında bulundu.

Başiskele Anadolu Lisesi öğrencileri, Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısına kıyafet yardımında bulundu.

Başiskele Anadolu Lisesi'nin okul yönetimi, öğrenciler ve okul aile birliği koordinesinde giyilebilir durumda olan ikinci el kıyafetleri topladı. Kampanya çerçevesinde toplanan kıyafetler, Başiskele Anadolu Lisesi Okul Müdürü Eyüp Küçük, okul aile birliği yönetiminden İlknur Sever ve Melek Uzun ile bazı öğrenciler tarafından hayır çarşısı yetkililerine teslim edildi.

Hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü vazifesi gören Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısı, 2010 yılından bu yana Yeniköy Kültür Merkezinde faaliyetlerini sürdürüyor. Giyilebilir durumdaki yırtılmamış kıyafetleri, mobilya ve beyaz eşyaları hayırseverlerin adreslerinden alan belediye ekipleri, bağış yapılan ürünleri hayır çarşısında topluyor. Başiskele Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne yardım başvurusunda bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar, sosyal tespiti yapıldıktan sonra hayır çarşısından gerekli yardımları alabiliyor.

Başiskele Belediyesi Hayır Çarşısına gelinlik ve damatlıktan çocuk ayakkabılarına, elektrikli ev aletlerinden oturma gurubuna, kırtasiyeden deterjana kadar binlerce ürün bağışlanabiliyor. - KOCAELİ

Yardımsever öğrenciler, hayır çarşısına kıyafet desteğinde bulundu
Yardımsever öğrenciler, hayır çarşısına kıyafet desteğinde bulundu

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Anadolu Lisesi, okul müdürü, Eyüp Küçük, Başiskele, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yardımsever öğrenciler, hayır çarşısına kıyafet desteğinde bulundu - Son Dakika


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