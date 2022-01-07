Yaşanan su kesintisi giderildi - Son Dakika

Sinop'ta dün gece saatlerinde meydana gelen su kesintisi, belediye ekiplerince tamir edildi. Sinop'un bazı bölgelerinde kesinti hiç hissedilmeden giderilirken, arızanın boruların bulunduğu alanın heyelan bölgesi olmasından kaynaklı olduğu belirtildi.

Erfelek ana isale hattında meydana gelen arıza, sabahın ilk saatlerine kadar çalışan ekiplerce giderildi. Bölgede yaşanan toprak kaymasından dolayı olduğu öğrenilen kesinti için çalışmalara başlayan ekipler, sabah saatlerinde tamiratı tamamladı. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre sabahın ilk saatlerinde depolara su verilmeye başlandı.

Sinop Belediyesi'nin ana isale hattı üzerinde aldığı önlemlerle kesinti, eski günlerdeki gibi günlerce sürmüyor. Önceki yıllarda su arızası yaşandığında boruların tamamının boşalması beklendiği, şimdi ise Erfelek Çelenköy bölgesinden geçen boruya vana yerleştirilmesiyle boruların içindeki suyun boşalması beklenmeden tamire başlandığı belirtildi. Yeniden su verilmeye başlandığında borularda halihazırda su beklediği için yeniden dolarak şehre ulaşması eskisi kadar uzun süre sürmediği ifade edildi.

Belediye yetkililerinden alınan açıklamada, "Eskiden tamirat 3-4 saat sürüyor, boruların dolarak suyun şehre ulaşması 48 saati buluyordu. Alınan bu yeni önlemle borulara yeniden dolması daha kısa sürdüğü için, bazı yerlerde bölge deposundaki su kullanımına göre su kesintisi hissedildi, ancak bazı yerlerde hiç hissedilmeden tamirat sağlandı" dedi. - SİNOP