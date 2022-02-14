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Yaşar Üniversitesinden Uluslararası Göç Akademisi - Son Dakika

Yaşar Üniversitesinden Uluslararası Göç Akademisi

14.02.2022 09:54
Yaşar Üniversitesinden Uluslararası Göç Akademisi

Yaşar Üniversitesi Jean Monet Göç Kürsüsü ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (IGAM) Akademi iş birliğiyle Uluslararası Göç Akademisi düzenlendi.

Yaşar Üniversitesi Jean Monet Göç Kürsüsü ve İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (IGAM) Akademi iş birliğiyle Uluslararası Göç Akademisi düzenlendi. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen ve " Türkiye'nin Göç Deneyimini Anlamak" başlıklı beş gün süren programa, 33 farklı ülkeden yüksek lisans, doktora öğrencileri, akademisyenler ve göç alanında çalışan uzmanlar katıldı.

Yaşar Üniversitesi Avrupa Birliği (AB) Merkezi Müdürü Doç. Dr. Gökay Özerim'in koordinatörlüğünde yürütülen "Türkiye-AB İlişkilerinde Göç" başlıklı AB Jean Monnet Kürsüsü kapsamında ve IGAM Akademi iş birliğiyle çevrim içi olarak düzenlenen Uluslararası Göç Akademisine 33 ülkeden 90 kişi katıldı. Akademide Avrupa ülkelerinin yanı sıra; Hindistan, Nijerya, Tunus, Güney Kore, Meksika, Kolombiya, Kırgızistan gibi farklı coğrafyalarda yer alan 33 farklı ülkeden seçilen katılımcılar, uzman isimlerden farklı konularda dersler aldı. Uluslararası Göç Akademisi, Türkiye'nin göç tarihi, AB-Türkiye ilişkilerinde göç, Türkiye'de göç yönetimi, Türkiye'deki Suriyeliler, Türk diasporası, Türkiye'de göç çalışmaları ve Türkiye ve Avrupa'daki genç mülteciler gibi konuları ele alarak katılımcılara Türkiye'nin göç deneyimine çok yönlü bir bakış açısı sağlamayı amaçladı.

Akademide dersler; Doç. Dr. Gökay Özerim (Jean Monnet Kürsüsü, Yaşar Üniversitesi), Prof. Dr. Murat Erdoğan (IGAM Akademi, Türk-Alman Üniversitesi), Prof. Dr. Ayhan Kaya (İstanbul Bilgi Üniversitesi), Prof. Dr. İbrahim Sirkeci (International British Business School), Prof. Dr. Aylin Güney (Yaşar Üniversitesi), Prof. Dr. Deniz Sert (Özyeğin Üniversitesi), Doç. Dr. Juliette Tolay (Penn State Harrisburg), Dr. Öğr. Üyesi Elif Çetin (Yaşar Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Nihal Eminoğlu (Çanakkale Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Onur Onutulmaz (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi) tarafından verildi.

6 yıldır düzenleniyor

Yaşar Üniversitesi Jean Monnet Göç Kürsüsü Başkanı Doç. Dr. Gökay Özerim, "Göç ve mülteciler konusunda sıkça eleştirdiğimiz bilgi kirliliği veya eksikliği, Türkiye'nin göç deneyimine ilişkin olarak uluslararası ölçekte de mevcut. Türkiye, özellikle son 10 yıl içerisinde göçün tüm türlerinde dünya üzerinde en çok önem taşıyan ülkelerden biri haline dönüştü. Buradan yola çıkarak 6 yıldır her yıl üniversitemizde kürsümüz kapsamında düzenlediğimiz göç akademimizi, bu yıl uluslararası katılımcılara açık şekilde düzenleyerek Türkiye'nin göç konusundaki rolünü merak eden araştırmacılara ve uzmanlara bilgi edinme ve tartışma olanağı sağlamak istedik" dedi. - İZMİR

Yaşar Üniversitesinden Uluslararası Göç Akademisi

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Yaşar Üniversitesi, Türkiye, Jean, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yaşar Üniversitesinden Uluslararası Göç Akademisi - Son Dakika


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