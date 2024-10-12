Yasemin Öksüz: Kadın Girişimciliğin Örneği - Son Dakika
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Yasemin Öksüz: Kadın Girişimciliğin Örneği

Yasemin Öksüz: Kadın Girişimciliğin Örneği

İspir'de 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz, sosyal destekle kafe kurarak girişimcilik yapıyor.

12.10.2024 11:17
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Erzurum'un İspir ilçesinde sosyal destek alarak geçimini sürdüren 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünün desteğiyle kurduğu kafede hem yöresel ürünleri satıyor hem de kafe işletmeciliği yapıyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz, ailesinin ekonomik yoksunluk içerisinde olması nedeniyle çocuklarının okula devamı için Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İspir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğüne 2021 yılında başvuru yaptı. İspir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce Öksüz ailesi hakkında yapılan sosyal inceleme raporu doğrultusunda Yasemin Öksüz'ün çocuklarının okula devamı için katlı sosyal ekonomik yardım hizmeti, ayrıca danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verildi.

Anne Yasemin Öksüz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından desteklendiği ve iş bulamadığı süreçte kendi ayaklarının üzerinde durmak, çocuklarına ve ailesine destek olmak için el emeğiyle hazırlamış olduğu tarhana, konserve, mantı gibi ürünlerini satmaya başladı. Daha sonra ticari hayata atılarak İspir ilçesinde işletmesi kendisine ait olan Fasıl Kafe'yi kurdu. Burada kendi el emeğiyle sattığı ürünlerin yanı sıra yiyecek ve içecek servisinde de bulunuyor.

Yıllık 1 tona yakın tarhana sattığını diğer ürünlerinin de vatandaştan ciddi talep gördüğünü ifade eden Yasemin Öksüz, kendisi gibi düşünen, ticarete atılarak çocuklarına, ailesine faydalı olmak isteyen tüm kadınlara; cesaretli oldukları ve azmettikleri takdirde başarılı olacaklarını söyledi.

Anne Öksüz ayrıca, kendisi ve çocuklarının yaşamış olduğu zor süreçlerde destek olan, ticarete atılmak için rehberlik ve danışmanlık yapan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekibine de teşekkür etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut kadın girişimci 4 çocuk annesi Yasemin Öksüz'ü ziyaret ederek ticari hayat girişimindeki cesaretinden dolayı tebrik etti ve kendi ayakları üzerinde durmak isteyen tüm kadınların İl Müdürlüğünce desteklendiğini, ayrıca Erzurum merkez ve ilçelerdeki kadın kooperatifleriyle de sürekli iletişim ve iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aykut, sosyal yardım almak yerine girişimcilikleriyle istihdam fırsatı sağlayan kadınların sayısının artması için gerekli tüm çaba ve özveriyi İl Müdürlüğü olarak destekleyerek sürdüreceklerini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yasemin Öksüz: Kadın Girişimciliğin Örneği - Son Dakika

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