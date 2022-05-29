Yavrularını korumak isteyen kargalar, vatandaşa zor anlar yaşattı

ELAZIĞ - Elazığ'da yavru karganın ağaçtaki yuvadan düşmesi üzerine toplanan kargalar yoldan geçen vatandaşa saldırarak zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yaşayan Necip Aslan isimli vatandaş, sabah yürüyüşüne çıktı. O esnada yoldaki kargaların vatandaşlara saldırdığını gördü. Olayı şaşkınlık içerisinde izleyen Aslan, karga yavrusunun yuvadan düştüğünü fark etti ve yardım etmek istedi. Necip Aslan, karganın yuvasının olduğu yere doğru yürümeye başladı.

Aslan'ın karga yavrularının olduğu yere doğru ilerlediğini fark eden karga, yavrularını korumak için kendisine saldırdı.

O anlar cep telefonu ile kayıt edildi.