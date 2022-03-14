Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi

14.03.2022 19:53

Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışının ardından sıcaklık 0 derecenin altına düşerken ilçe genelinde don ve buzlanma meydana geldi.

Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde dün gece etkili olan kar yağışının ardından sıcaklık 0 derecenin altına düşerken ilçe genelinde don ve buzlanma meydana geldi.

Yavuzeli ilçesinde kar yaşının ardından soğuk hava etkili oluyor. Sıcaklıkların 0 derecenin altına düşmesi sonucu ilçe genelinde don ve buzlanma meydana geldi. Soğuk hava nedeniyle bazı araçlar çalışmazken, bir kafede yanan sobanın başından hiç ayrılmayan yavru keçi müşterilerin ilgi odağı oldu. Bir vatandaş aracına binerek çalıştırmayı denerken aracın motor kısmından bir anda duman çıkmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise bir kova su dökerek aracın alev alıp yanmasını engelledi.

Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi
Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi
Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi

YORUMLAR
500
GAZİANTEP - İslahiye Belediye Gençlikspor-Yavuzelispor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi GAZİANTEP - İslahiye Belediye Gençlikspor-Yavuzelispor maçı kar yağışı nedeniyle ertelendi GAZİANTEP - Kar etkili oluyor GAZİANTEP - Kar etkili oluyor

Gaziantep, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:39 Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
18:58 Sürpriz isimler var! Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 19:59:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yavuzeli'nde kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement