Yaya geçidinde kaza: 1 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Yaya geçidinde kaza: 1 yaralı

Bolu'da yaya geçidinde duran cipe çarpan lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. İnceleme sürüyor.

29.03.2025 16:27
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Yayaya yol veren araçla çarpıştı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da yaya geçidinde duran cipe arkadan gelen otomobil çarptı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kılıçarslan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinden, hastane istikametine seyreden Murat K. yönetimindeki 14 ABB 095 plakalı cip, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan vatandaşa yol vermek için durdu. Bu esnada sol şeritten gelen Özkan S. idaresindeki 14 ACS 111 plakalı lüks otomobil, yaya geçidinde duran cipe arkadan çarparak, orta refüje savruldu. Kazada Özkan S. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Bölgeden geçen diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılan Özkan S. olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cip sürücüsü Murat K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapan yol, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak başka istikametten sağlanırken, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaya geçidinde kaza: 1 yaralı - Son Dakika

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