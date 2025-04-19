Ünü ABD'ye kadar yayıldı! 300 liraya satılıyor, kanserin yeni ilacı - Son Dakika
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Ünü ABD'ye kadar yayıldı! 300 liraya satılıyor, kanserin yeni ilacı

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Doğu Anadolu bölgesinin yüksek rakımlı yaylalarında doğal olarak yetişen, halk dilinde ışgın veya uçkun olarak bilinen 'yayla muzu', destesi 100 ile 300 liradan satışa çıktı. Dağdan toplanan uçkunlar, ABD'de yapılan araştırmada kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendiriliyor.

19.04.2025 07:27  Güncelleme: 10:51
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Atlanta Üniversitesinin yaptığı araştırmalar sonucunda kanser hastalığının yeni bir ilacı olarak nitelendirilmeye başlanan ışkının ünü Amerika'ya kadar yayılmış durumda. Yöre insanı tarafından kanser hastalığının yanı sıra diğer birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor.

HAZIMSIZLIĞA İYİ GELİYOR

Bol miktarda C vitamini barındıran ışkın, aynı zamanda A, B1, B2, E, ve K vitaminleri bakımından da zengin olup taze tüketildiğinde mide bulantısına ve hazımsızlığa iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca grip ve ateşli hastalıklara karşı tedavi edici etkisi olduğu belirtiliyor.

Ünü ABD'ye kadar yayıldı! 300 liraya satılıyor, kanserin yeni ilacı

"TEDAVİ MAKSATLI KULLANILMAYA BAŞLANDI"

Erzincan'da yaklaşık 15-20 yıldır dağların yüksek kesimlerinde ışkın toplayıp tezgâhında sattığını söyleyen seyyar satıcı İsa Kurt, "Şu anda destesini 100 ila 300 TL'ye satıyoruz. Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre kanser ve diğer birçok hastalığa da iyi geldiğinin bilimsel olarak da kanıtlanması ile beraber talep oldukça artmış durumda. Bununla beraber çoğu müşterimiz gelip alıp batı illerine götürüyor. Çoğu bunu tedavi için kullanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde havaların iyice ısınması ile birlikte daha çok getirmeye başlayacağız. Özellikle ışkın köküne olan talep de çok arttı. Fiyat şu anda biraz pahalı. Ama ilerleyen zamanda uygun fiyatlara düşer" şeklinde konuştu.

Ünü ABD'ye kadar yayıldı! 300 liraya satılıyor, kanserin yeni ilacı
Ünü ABD\'ye kadar yayıldı! 300 liraya satılıyor, kanserin yeni ilacı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ünü ABD'ye kadar yayıldı! 300 liraya satılıyor, kanserin yeni ilacı - Son Dakika

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