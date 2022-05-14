Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı - Son Dakika
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Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı

14.05.2022 09:56
Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı

Kütahyalı yazar merhum Mustafa Kalyon'a 'Vefa ve saygı' olarak atfedilen panel ve sergi, Germiyan Konağı'nda gerçekleştirildi.

Kütahyalı yazar merhum Mustafa Kalyon'a 'Vefa ve saygı' olarak atfedilen panel ve sergi, Germiyan Konağı'nda gerçekleştirildi.

Vakıflar Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından, merhum vakıfçı, araştırmacı yazar Mustafa Kalyon, vefatının 2. yıldönümünde vefa ve saygı ile anıldı. Germiyan Konağı'nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal yaptı. Rektör Uysal konuşmasında Mustafa Kalyon'un bir ekolün temsilcisi olduğunu ve üniversite olarak bu isimlere sahip çıkmanın görevleri olduğunu belirtti. Programa katılan Vali Ali Çelik ise merhum Mustafa Kalyon'un Kütahya'ya önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Kütahya'nın adeta bir vakıf cenneti olduğunu ifade eden Vali Çelik, "Kütahya'nın her noktasında bu vakıf eserleriyle karşılaşmamanız mümkün değil. Çok ciddi bir vakıf şehri. Bu bilinç, burada bulunanların kendileri açısından muhakkak önemli; ama bulunmayan insanlara da hep beraber gücümüzün yettiğince anlatmamız lazım" dedi.

"Nesilden nesile aktaracak bir kültür inşa etmeliyiz"

Vakıflaşma sürecini Selçukluların Anadolu'ya gelmesiyle başlayan ve sınırları aşan bir tohuma benzeten Vali Çelik, "Tohumun amacı; bireyin yalnızlığını konuştuğumuz bugünün dünyasında yalnızlaşma, bireyselleşme denilen o duygunun içinde, toplumun temel dinamiklerini nesilden nesile aktaracak bir kültür inşa etmek. Bu bir süreç, bu süreci yaşatmak için güçlü vakıf duygusuna, birlik duygusuna ve bunun içinden yetişen insanlara, ekollere ihtiyaç var: Süheyl Ünver'den, Ahmet Yakupoğlu'ndan başlayarak Mustafa Kalyoncu ağabeyimizle devam eden bir ekol" diye konuştu.

Program Mustafa Kalyon'a 'Vefa ve saygı' olarak atfedilen ve DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Atilla Batur'un konuşmacı olarak katıldığı panel ve sergi açılışı ile devam etti.

Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, panelistlere Kütahya Belediyesi tarafından basılan Mustafa Kalyon'un Kütahya'da Selçuklu, Osmanlı ve Germiyan Eserleri adlı kitabını ve teşekkür belgelerini takdim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, protokol üyeleri ile birlikte sergi açılışını gerçekleştirerek, sergiyi gezdi. - KÜTAHYA

Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı

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Dumlupınar Üniversitesi, Vakıflar Haftası, Üniversite, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı - Son Dakika


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